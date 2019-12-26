Люди назвали новый пенсионный возраст главным событием 2019 года. А лучшим гостем за новогодним столом – Путина

ВЦИОМ провел опрос людей об итогах года. Спрашивал про важные события, всероссийские скандалы и победы.

Главными событиями в масштабах страны респонденты назвали изменение пенсионного законодательства (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%). 74% затруднились ответить на вопрос.

Главным скандалом 2019 года считают допинговый скандал (7%), коррупцию (4%) и пенсионную реформу (4%), главной победой – победу наших спортсменов в фигурном катании (7%), в Сирии (5%) и запуск железнодорожной части Крымского моста (2%). В среднем около 70% респондентов затруднились дать ответ на эти вопросы.

Главным международным событием уходящего года россияне назвали улучшение обстановки в Сирии (9%). В первую тройку мировых событий также вошли выборы президента на Украине и встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского (по 3% соответственно). 74% россиян затруднились дать ответ.

А вот еще интересные цифры.

Политиком года для большинства остается Владимир Путин — его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (15%), Сергей Шойгу (10%), Владимир Жириновский (7%), Дмитрий Медведев (6%), и др.

Самой популярной телепередачей стал проект телеканала «Россия-1» «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (5%), ток-шоу «60 минут» в этом году набрало (4%).

Журналистами года, по мнению опрошенных, стали Владимир Соловьев (7%), Юрий Дудь и Ольга Скабеева (по 3% соответственно). Какой там Голунов?

2019-й люди провожают в целом с хорошим настроением: соответствующий индекс составил 60 п. В канун 2020-го 55% опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, 24% — спокойствие и уверенность. Под конец года каждый пятый ощущает усталость (20%), а каждый десятый пребывает в волнении (10%). Также 10% людей испытывают грусть, а 8% — разочарование.

В этом году ВЦИОМ впервые спросил, кого бы из политиков люди пригласили к себе за новогодний стол: 22% ответили, что Владимира Путина, 12% — Владимира Жириновского, а 4% — Дмитрия Медведева.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в ноябре— декабре 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.