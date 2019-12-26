Военные комиссариаты тоже захотели отчетность работодателей

Мало у организаций проблем с многочисленными отчетами, которые хотят различные ведомства, так теперь еще и военные комиссариаты начали выставлять требования.

Вот такую угрозу рассылает компаниям один из военкоматов Москвы, документом поделились в Красном уголке бухгалтера

На каком основании военный комиссар хочет получать два раза в год такие данные, в письме не написано. В указанных нормативных актах ничего подобного нет.

Такое требование вызвало удивление и негодование участников группы:

«Посмотрела и указ при приказ — там ни слова нет о том, что организации должны сдавать какие-то отчеты в военкоматы. Тем более со штрафами. Весь учет идет через ГИБДД, они информацию в военкомат передают» «Ого, еще и с этой стороны засада? Ну просто не знаешь, с какой стороны чего ждать» «Вот и пусть с ГИБДД обмен наладят, у кого что и где! Налоги и Платон же не забывают с нас брать»

На самом деле воинский учет в организациях вести обязаны, о чем многие и не подозревают. О том, как его вести, можно узнать в статье Как организовать воинский учет в организации. Пошаговая инструкция 2019.