С 1 января – новый порядок регистрации автомобилей. 5 основных правил

С 1 января можно зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне – без посещения ГИБДД.

Соответствующее постановление, как выяснил «Ъ», подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ вступит в силу одновременно с законом «О государственной регистрации транспортных средств».

Основное нововведение – возможность получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ) на новый автомобиль прямо в автосалоне.

Услугу смогут предоставлять гражданам компании, получившие статус специализированной организации и включенные в государственный реестр МВД (он будет опубликован на сайте ГИБДД). Осматривать транспортные средства и проверять документы у владельца машины будет ответственный сотрудник автосалона. Всю информацию с результатами осмотра компания передаст в подразделение (документы нужно будет хранить три года) через портал госуслуг. ГИБДД проверит сведения и примет решение о допуске автомобиля к движению. Сотрудник автосалона сможет получить в подразделении СТС и номера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость этой услуги составит 500 руб., тарифы ограничены приказом ФАС от 12 апреля №448/19.

Важные изменения касаются номеров. Вводятся два новых понятия: государственный регистрационный номер (ГРН, состоит из сочетаний букв и цифр) и государственный регистрационный знак (ГРЗ, железная пластина, на которой печатается ГРН).

Впервые водится привязка кода региона в номере к месту регистрации владельца. К примеру, жители Республики Коми и Севастополя смогут получить номера с кодом 11 и 92 соответственно независимо от того, где регистрируют машину. Причем если гражданин обратится в подразделение по региону регистрации, у него будет выбор: получить знак по стандартной процедуре (как сегодня) или напечатать в фирме, имеющей статус изготовителя номеров. При обращении в подразделение не своего региона, например когда москвич регистрирует автомобиль во Владивостоке, напечатать ГРЗ можно будет только у частника.

При продаже автомобиля номер можно сохранить за собой в течение года (для установки на другую машину), по окончании этого срока ГРН переходит в резерв. Номера типа «Транзит» остаются для случаев, когда машина снимается с учета в РФ и уезжает за пределы страны в связи с продажей иностранному гражданину и юрлицу.

Вводится также запрет на регистрацию транспортных средств на лиц младше 16 лет.

Вводится также особый порядок регистрации заводских прототипов новых моделей, которые проходят испытания на дорогах общего пользования перед выходом на российский рынок.