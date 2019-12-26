ЦБ объяснил, какие банковские счета могут использовать самозанятые

Самозанятые граждане, уплачивающие налог на профессиональный доход, вправе применять свои текущие банковские счета для получения доходов от предпринимательской деятельности. Об этом сообщил ЦФ РФ в письме от 19.12.2019 № ИН-014-12/94.

Центробанк ссылается на то, что в Федеральном законе № 422-ФЗ не установлена необходимость использования физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, конкретных видов банковских счетов, использование такими физическими лицами своих текущих банковских счетов для получения профессионального дохода не противоречит требованиям законодательства РФ.

ЦБ рекомендовал банкам учитывать эту информацию и не допускать необоснованные отказы от проведения операций по текущему банковскому счету только по причине поступления на такие банковские счета денежных средств в виде профессиональных доходов физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.

Заметим, что в письме ничего не говорится об индивидуальных предпринимателях, применяющих НПД. Речь идет о людях, которые как ИП не зарегистрированы.