Путин предложил декриминализировать наказание за невозврат валютной выручки

Президент Владимир Путин внес в Государственную думу проект поправок в Уголовный кодекс, который предполагает смягчение статьи 193 о наказании за нарушение условий возврата валютной выручки.

Статья 193. «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» предусматривает наказание за невозврат выручки от реализованных товаров или услуг. Как отмечается в пояснительной записке, с этой статьей часто не по своей вине сталкивались экспортеры.

Причиной задержки перечисления средств, зачастую, являлись санкции. Поэтому часть 1 ст. 193 УК предлагается декриминализировать. Сейчас наказание по ней может достигать четырех лет лишения свободы. В соответствии с поправками, это нарушение предлагается считать уголовно наказуемым только в том случае, если предприниматель до этого уже наказывался за него же в административном порядке.

Одновременно предлагается установить равную повышенную ответственность за указанные нарушения, совершенные как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой. Также увеличиваются суммы нерепатриированных денежных средств в крупном и в особо крупном размере для целей применения мер уголовной ответственности к виновным лицам.