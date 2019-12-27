Банк три года не замечал подмены купюр

Экс-сотрудница отделения Примсоцбанка, имея доступ к хранилищу, с 2016 по 2018 года вскрывала вакуумные упаковки с деньгами и меняла 100-долларовые купюры на банкноты меньшим номиналом.

Чтобы никто не заметил разницы, после подмены она указывала ложные сведения о сумме на накладках упаковки, ставила свою подпись и возвращала деньги обратно в хранилище.

В общей сложности 52-летня челябинка наменяла на 10,7 млн руб, при этом деньги она старалась не тратить, оставляя их на пенсию.

В итоге суд приговорил мошенницу к двум с половиной годам колонии общего режима, остальная часть похищенного будет взыскана по иску Примсоцбанка.

Но остаётся вопрос и к банку: почему он так редко проводит ревизии.