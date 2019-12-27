В чем клялись наши родители и зачем об этом писали в трудовых книжках

У моих родителей, которые работали на военном судоремонтном предприятии, тоже такие штампы в труд...
Помню-помню)) 5-и комнатная квартира на Б. Морской в собственности Минсудпрома (тогда еще). С гор...
Причем тут военнослужащие? Речь о трудовой книжке, а не о военном билете ;)...
Неужели у кого-то реальная (а не выведенная для налоговой) рентабельность меньше 5%? Да выгоднее ...
Да ничего необычного. Военнослужащие давали и дают присягу, люди, которые по долгу службы или раб...
На мой взгляд, НДС нужно привязывать к расчетам. Провели взаимные платежи - разницу заплатили. Ра...
Так всем остальным как раз будет очень нехорошо. Ибо негде будет работать....
Таможенные пошлины - тот же оборотный налог. Пока они держатся в умеренных пределах, они не убива...
Оговорка в живой речи - дело обычное, со всяким может случиться.А вот распространение кремлевской...
Это необязательный отчет, его сдают невсе. Почему бы это не указать в тексте статьи?...
В стране рабов должны быть и книжки рабов, а труд свободного человека он и без клятв и книжек обл...
Может у нас разные УК РФ наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей...
Сталин перед войной знал, как надо поступить. И поступил. Без всяких выжиганий, решил проблему за...
В Краснодаре все эти сервисы работают и востребованы
И? Посмотрите какое наказание по части 1 и сравните что в статье? Часть вторая относиться не к но...
Наши реалии состоят в том, что НДС является оборотным налогом. Это факт, просто он не отражен зак...
Вообще-то, Москва - это далеко не вся Россия. И Яндексы, Цианы, Авиты, котирующиеся ТОЛЬКО в Моск...
А по-моему, было "по Фрейду".... ;)
Интересный подход.Вообще-то за такое навязывание антимонопольная служба должна штрафовать..Мне, н...
@Wern слабый аргумент, новый форум уже по скорости ответов он превосходит старый. Это значит мы в...
Не нравится. Но оборотный налог убьет бизнес в принципе. И любой человек, имеющий хоть какие-то п...
Всю жизнь живу с магазинами на первых этажах. Еще в советское время ночами приезжали машины с хле...
Со временем Мир разовьётся
С алкоголя, табака, предметов роскоши можно и побольше, а для медицины, образования, культуры - п...
Мне довелось останавливаться в таких "гостиницах". Конечно, много зависит от постояльцев, но наши...
И квартиры сдают нормально посуточно. У приличных хозяев приличные же постояльцы. А неприличные х...
это не правильное суждение, я думаю.. Потому что пользователей форума гораздо больше, чем тех кто...
Дедушка, я буду генералом? Нет, у генерала свой внук)
Верн, я вообще не скрываю - вы мне не безразличны. Вы же юзер портала, который мы делаем. ...
Отзывы в наше время сильно влияют на принятие решения клиентом. Так что имхо стоит их выложить в ...
Это вы бегаете за мной, никаких вопросов в моем комментарии не содержалось, было бы вам все равно...