В чем клялись наши родители и зачем об этом писали в трудовых книжках

Рассматривание старых трудовых книжек может быть весьма увлекательным. Вот что обнаружила в книжке своей мамы одна из участниц Красного уголка бухгалтера:

«Коллеги, просматривала трудовую книжку своей мамы. Ей 82 года. И вот обнаружила такой штамп. Может мне кто нибудь объяснить что это ? Когда , при каких обстоятельствах он ставился? Клятвенное обязательство. В чем же клялась моя мама?»

Оказалось, что все просто — она была вольнонаёмным работником в военной организации. Они давали такое обязательство согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1947 года. «О торжественном и клятвенном обещании лиц, работающих по вольному найму в частях, учреждениях и заведениях Вооружённых сил СССР». Вот что пишет Сергей:

«П. 3 Указа В трудовой книжке давшего торжественное и клятвенное обязательство частью, уч­ре­жде­ни­ем, заведением делается отметка: „Торжественное и клятвенное обя­за­тель­ство дано (число, месяц, год)“. Кстати именовались они: Рабочий СА и служащий СА»