Роструд назвал самые привлекательные регионы для трудоустройства

Самыми популярными регионами, в которые россияне переезжают ради трудоустройства, являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. О результатах мониторинга резюме, размещенных на портале «Работа в России», сообщили журналистам в Роструде.

Дальше по популярности идут Республика Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московская и Тюменская области, Красноярский край и Новосибирская область.

Примерно у каждого второго специалиста нефтегазового сектора в резюме стоит отметка «готов к переезду». Среди них геофизики (50%), проходчики (52%), операторы по добычи нефти и газа (46%) и геологи (49%)«. Довольно много соискателей, готовых сменить регион, из числа врачей (40%), геодезистов (35%), ветеринаров (34%), инженеров (27%) и архитекторов (27%).

С целью развития трудовой мобильности в нашей стране реализуется государственная программа повышения мобильности трудовых ресурсов, по которой работодателям оказывается финансовая поддержка в размере от 225 тыс. до 1 млн руб. для привлечения необходимых им специалистов из другого региона. «Деньги работодатель направляет на обеспечение работника жильем, компенсацию расходов на переезд, оплату его обучения, переобучения или компенсацию других расходов, связанных с обустройством на новом месте», — пояснили в Роструде.