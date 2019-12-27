ЦБ рекомендовал банкам раскрывать причины блокировки счетов налоговой

ЦБ рекомендовал банкам изменить практику работы с клиентами при блокировке операций по счетам . В некоторых случаях кредитным организациям стоит раскрывать компаниям и предпринимателям причины отказов в проведении транзакций, сообщается в методических рекомендациях Банка России. Это позволит «снять недопонимание» между банками и бизнесом, пишет РБК.

Сейчас банк может приостановить движение средств по счетам из-за подозрительных операций или задолженности по налогам. В первом случае решение принимает банк. Он опирается на 115-ФЗ «О противодеи?ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «антиотмывочные» нормативные акты. Если сомнительные операции становятся причиной блокировки, банк может сообщить клиенту лишь об отказе в проведении транзакций, но не о причинах отказа.

Если у компании или предпринимателя образовалась налоговая задолженность, решение о блокировке может принять ФНС, а банк обязан его выполнить незамедлительно. Однако клиенты не всегда успевают узнать, что их транзакции не будут проводиться по требованию налоговой, указывает ЦБ: банки получают сообщения от ФНС в электронной форме, а клиенты — в бумажной. Поэтому регулятор рекомендует кредитным организациям информировать клиентуру о блокировке операций, если это произошло по требованию ФНС.