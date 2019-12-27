Итоги банковского года: ипотека, дефолтность, безопасность

Вот основные выводы года, которые сделал Сбербанк:

В 2019 г. произошло существенное замедление всех банковских рынков.

По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 году поставила мировой рекорд.

Благодаря высокому профициту бюджеты всех уровней стали крупнейшим кредитором банковской системы, что начинает влиять на ставки и конкуренцию и снижает рост кредитования.

На фоне снижения спроса на кредиты со стороны крупных компаний рост кредитования юридических лиц был на четверть обеспечен за счет малого и среднего бизнеса (МСБ). Это не столько следствие активизации малого и среднего бизнеса, сколько следствие ухода крупнейших компаний за кредитными средствами на рынок облигаций и за границу.

Ипотечные ставки к концу 2019 года снизились до рекордного уровня, но рекорд выдач откладывается до 2020 года.

Дефолтность банков оказалась минимальной за последние 5 лет, но выше уровня 2013 года.

Безналичный оборот по итогам IV квартала 2019 года превысит 50% расходов граждан.

Кибербезопасность стала важнейшим приоритетом для банков, при этом главным трендом стал расцвет социальной инженерии и «опросов», породивший рост спроса мошенников на персональные данные клиентов банков