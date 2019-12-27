Арестована банда ветеранов ФСБ, убивавшая бизнесменов

Следственный комитет сообщил о задержании трех спецназовцев, которые совершали разбойные нападения на столичных предпринимателей.

Следствие установило, что в организованную группу входили трое: Андрей Воскресенский, Борис Чукаев и Александр Чуканов. Двое последних — отставные офицеры ФСБ пишет портал BFM.ru. Про Воскресенского известно, что он работал в таможенной компании.

По данным следователей, первое преступление соучастники совершили более десяти лет назад — в 2008 году. Их жертвами стали бизнесмен Илья Дворкин и его водитель Виктор Журавлев. В конце ноября 2008 года предприниматель перевозил крупную сумму денег. На своем автомобиле Mercedes он выехал с территории автостоянки в Люберцах, после чего Дворкина и его водителя больше никто не видел. Следователи считают, что преступники расстреляли машину бизнесмена. Он и его водитель погибли.

Впрочем, есть и другая версия — один из обвиняемых был должен бизнесмену 1 млн долларов и, чтобы не возвращать деньги, решил избавиться от него.

В июне 2012 года было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения предпринимателя Александра Васильева. 29 мая 2012 года он вышел из своего офиса в центре столицы и пропал. По данным «Ленты.ру», Васильев занимался экспортом алмазов в Россию и в день исчезновения при себе имел солидную сумму. Злоумышленники подкараулили его у его офиса на Остоженке, где нанесли смертельный удар по голове, загрузили тело в машину и увезли.

Как сообщила Business FM пресс-секретарь Пресненского суда Ирина Морозова, 26 декабря суд по ходатайству следствия арестовал Андрея Воскресенского, Бориса Чукаева и Александра Чуканова до 25 февраля 2020 года. Всем им уже предъявлено обвинение по пунктам «а», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление»). Им грозит от восьми до 20 лет свободы.