Когда подаренные деньги не облагаются НДФЛ

Одно физлицо дарит другому физлицу денежные средства. Возникает ли здесь НДФЛ?
На этот вопрос дал ответ Минфин в письме от 06.12.2019 № 03-04-05/95034.
При дарении одаряемый получает экономическую выгоду в виде полученного в дар имущества. Эта экономическая выгода облагается НДФЛ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 НК.
В соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК не облагаются НДФЛ доходы налогоплательщика в денежной и натуральном формах, получаемые от физлиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.
Таким образом, денежные средства, безвозмездно полученные от физического лица, не подлежат обложению НДФЛ.