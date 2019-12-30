Как фирмам с обособками перейти на новый порядок уплаты НДФЛ: когда сдать уведомление и куда платить налог

С 01.01.2020 налоговым агентам, имеющим несколько обособок на территории одного муниципального образования, предоставляется право перечислять НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из таких обособленных подразделений.

По аналогичной схеме будет сдаваться отчетность (2-НДФЛ и 6-НДФЛ).

При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового органа и ответственного лица (в лице самой организации, либо ее обособки) не позднее 1-го числа налогового периода налоговые органы, в которых он состоит на учете по месту нахождения каждого обособленного подразделения.

Уведомление о выборе налогового органа не подлежит изменению в течение налогового периода по налогу.

Уведомления представляются в налоговый орган в случае, если изменилось количество обособленных подразделений на территории муниципального образования или произошли другие изменения, влияющие на порядок представления форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

До какого числа надо сдать это уведомление? Ответ на этот вопрос содержится в письме ФНС № БС-4-11/23247 от 15.11.2019.

В случае представления организацией такого уведомления в период с 1 по 9 января 2020 года включительно организация вправе применять новый порядок уплаты НДФЛ и представления отчетов по этому налогу.

Кроме того, ФНС пояснила: если организация имеет одно обособленное подразделение, при этом место нахождения такой организации и ее обособленного подразделения - территория одного муниципального образования, при условии соблюдения требований по своевременному уведомлению налогового органа о выборе ответственного лица такая организация вправе применять новые положения пункта 2 статьи 230 НК.

Что касается уплаты налога, такая организация вправе перечислять суммы НДФЛ одним платежным поручением, в котором указывается ОКТМО выбранного ответственного лица, указанного в уведомлении организации.