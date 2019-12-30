Как сдавать 6-НДФЛ при численности работников более 10, но менее 25 человек

ФНС в письме № БС-4-11/23243 от 15.11.2019 напоминает, что изменился показатель численности работников в целях представления отчетов по форме 2-НДФЛ и 6-НДФЛ на бумажных носителях. Теперь это 10 человек, а не 25.

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.

С учетом изложенного, по мнению ФНС России, с 1 января 2020 года налоговая отчетность по форме 6-НДФЛ и сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2019 год, при условии численности работников свыше 10 человек, но ниже 25 человек, подлежат представлению налоговым агентом в электронном виде.