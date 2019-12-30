Уволиться в связи с выходом на пенсию можно только один раз

Согласно ч. 1 ст. 80 ТК работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

При этом в случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф» разъяснил, что человек может только один раз в жизни уволиться по основанию выхода на пенсию.

Если он был уволен от предыдущего работодателя в связи с выходом на пенсию, у нового работодателя повторить этот маневр не удастся.