Возвращение из командировки в выходной день оплачивается вдвойне

Сотрудник вернулся из командировки в два часа ночи в свой выходной день. Как оплачивать этот день и как подтвердить время (для оплаты), затраченное на получение багажа, и путь от аэропорта до дома?

Ответ на этот вопрос дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Время возвращения работника из командировки следует оплатить в повышенном размере как работу в выходной день. При этом время возвращения из командировки в выходной день следует оплатить в повышенном размере только за те часы, когда работник непосредственно возвращался из служебной поездки.

Кроме того, к оплате должно быть применено также повышение за ночные часы.

Порядок подтверждения фактического количества часов, проведенных в аэропорту, по дорогое домой, законом не определен. Данный порядок может быть установлен локальным нормативным актом работодателя.