Молодая мама может диктовать работодателю свои условия работы

В компании установлен обычный график — 8-часовая пятидневка с двумя выходными.

Однако сотрудница, которая сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, желает выйти на работу на условиях неполного рабочего времени и работать по другому графику.

Женщина указала в заявлении выбранный ею режим работы «1 неделя через 1 неделю»: одну неделю работать по полдня, следующую — отдыхать.

Работодатель воспротивился такому графику. Женщине предложили работать каждый день с понедельника по пятницу. Сотрудницу такой график не устроил.

Кто прав в этой ситуации, разбирался Роструд. На портале «Онлайнинспекция.рф» трудинспекторы ответили сотруднице:

Отказать Вам в выходе на работу в режиме неполного рабочего времени по тому графику работы, который Вы указали работодатель не вправе. Приведенный Вами график работы не противоречит нормам действующего трудового законодательства.