Путин подписал закон о поддержке самозанятых

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 27.12.2019 № 474-ФЗ о поддержке самозанятых граждан.
Теперь меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса будут распространены на плательщиков налога на профессиональный доход, не зарегистрированных как ИП, но участвующих в процедуре закупок госкомпаний.
В частности, речь идёт об обязательной квоте закупок у таких субъектов, участии в программах партнерства и развития, сокращенном сроке оплаты за поставленный товар или оказанную услугу.
С 1 января 2020 года налоговый режим для самозанятых будет действовать на территории 23 субъектов РФ:
- Москвы;
- Санкт-Петербурга;
- Ленинградской области;
- Московской области;
- Воронежской области;
- Волгоградской области;
- Калужской области;
- Нижегородской области;
- Омской области;
- Новосибирской области;
- Ростовской области;
- Самарской области;
- Сахалинской области;
- Свердловской области;
- Тюменской области;
- Челябинской области;
- Красноярского края;
- Пермского края;
- Ненецкого автономного округа;
- Ханты-Мансийского автономного округа;
- Ямало-Ненецкого автономного округа;
- Республики Татарстан;
- Республики Башкортостан.