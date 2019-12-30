Путин подписал закон о поддержке самозанятых

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 27.12.2019 № 474-ФЗ о поддержке самозанятых граждан.

Теперь меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса будут распространены на плательщиков налога на профессиональный доход, не зарегистрированных как ИП, но участвующих в процедуре закупок госкомпаний.

В частности, речь идёт об обязательной квоте закупок у таких субъектов, участии в программах партнерства и развития, сокращенном сроке оплаты за поставленный товар или оказанную услугу.

С 1 января 2020 года налоговый режим для самозанятых будет действовать на территории 23 субъектов РФ: