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Путин подписал закон о поддержке самозанятых

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон  от 27.12.2019 № 474-ФЗ о поддержке самозанятых граждан.

Теперь меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса будут распространены на плательщиков налога на профессиональный доход, не зарегистрированных как ИП, но участвующих в процедуре закупок госкомпаний.

В частности, речь идёт об обязательной квоте закупок у таких субъектов, участии в программах партнерства и развития, сокращенном сроке оплаты за поставленный товар или оказанную услугу.

С 1 января 2020 года налоговый режим для самозанятых будет действовать на территории 23 субъектов РФ:

  • Москвы;
  • Санкт-Петербурга;
  • Ленинградской области;
  • Московской области;
  • Воронежской области;
  • Волгоградской области;
  • Калужской области;
  • Нижегородской области;
  • Омской области;
  • Новосибирской области;
  • Ростовской области;
  • Самарской области;
  • Сахалинской области;
  • Свердловской области;
  • Тюменской области;
  • Челябинской области;
  • Красноярского края;
  • Пермского края;
  • Ненецкого автономного округа;
  • Ханты-Мансийского автономного округа;
  • Ямало-Ненецкого автономного округа;
  • Республики Татарстан;
  • Республики Башкортостан.
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