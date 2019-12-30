Платежных операторов обязали сообщать о блокировке счетов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов платёжных систем сообщать клиентам — физлицам о блокировке денег на их счетах, а также о её причинах непосредственно в день, когда это произошло.

Поправки внесены в закон «О национальной платежной системе», пишет «Парламентская газета».

Согласно новому документу, в случае приостановки или прекращения по инициативе оператора использования физлицом электронного средства платежа, он обязан в этот же день в установленном договором порядке предоставить клиенту сведения об этом, указав причину.

Поправки направлены на защиту прав и интересов клиентов электронных средств платежей,считают авторы закона. Они дополняют законодательные меры, которые предпринимают для борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и финансированием терроризма, и защищают права граждан, которые не относятся к этой категории.

Федеральный закон от 27.12.2019 № 513-ФЗ вступит в силу через 90 дней после официальной публикации.