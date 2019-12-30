Разрешать трату маткапитала на покупку авто не целесообразно

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, расширяющий направления использования материнского капитала.

В проекте прописана возможность расходовать маткапитал на покупку автомобиля. При этом приобретаемый автомобиль должен быть оформлен в собственность детей.

«Такой подход не соответствует концепции закона о материнском капитале, — прокомментировал данную инициативу аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин. — Основным выгодоприобретателем будут дети, в том числе несовершеннолетние, тогда как действующим законом приоритетное право на дополнительные меры господдержки предоставлено родителям, прежде всего женщинам. Ведь именно родители несут ответственность за воспитание и развитие детей, включая создание комфортных бытовых условий для их проживания».

Не согласилась Счетная палата и с однозначным утверждением авторов законопроекта о том, что принятие законопроекта не приведет к дополнительным расходам. «Мы считаем, что данные изменения в закон могут привести к росту количества обращений с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала в более ранний срок. Как следствие, понадобятся дополнительные ассигнования из федерального бюджета. При этом в финансово-экономическом обосновании к проекту закона нет расчетов, которые бы позволили оценить объемы необходимых для его реализации средств», — заявил Сергей Штогрин.