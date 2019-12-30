Клерк.Ру

Контроль за СОУТ ужесточили

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон направленый на повышение качества проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). Он вступит в силу с 1 января 2020 г

Новым документом предусматривается дополнительный механизм контроля за передачей отчетов о проведении спецоценки во ФГИС СОУТ — отчёту по спецоценке условий труда будет присваиваться идентификационный номер. Оценщик должен будет проинформировать работодателя о передаче данного документа в информационную систему.

Кроме того, в законе предусматривается:

  • право работника представлять замечания и возражения относительно результатов СОУТ на его рабочем месте;
  • обязанность работодателя учесть замечания и возражения сотрудника и принять решение о проведении внеплановой проверки, если возникнет необходимость;
  • возможность для субъектов малого бизнеса не создавать отдельную комиссию по проведению СОУТ;
  • уточнение процедуры идентификации потенциально вредных и опасных производственных факторов;
  • обязанность организации, проводящей спецоценку, передавать в Минтруд информацию о сокращении области аккредитации и изменении состава экспертов;
  • возможность проведения экспертизы качества СОУТ по заявлениям органов исполнительной власти и представлениям Роспотребнадзора.
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