Контроль за СОУТ ужесточили

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон направленый на повышение качества проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). Он вступит в силу с 1 января 2020 г

Новым документом предусматривается дополнительный механизм контроля за передачей отчетов о проведении спецоценки во ФГИС СОУТ — отчёту по спецоценке условий труда будет присваиваться идентификационный номер. Оценщик должен будет проинформировать работодателя о передаче данного документа в информационную систему.

Кроме того, в законе предусматривается: