С 2020 года в некоторых областях сменились ОКТМО

С 1 января 2020 при перечислении налоговых платежей в бюджет по ряду муниципальных образований Кемеровской области необходимо указывать новый код ОКТМО муниципального округа.

Указанную информацию необходимо учитывать при заполнении поля «105» платежных документов на перечисление денежных средств в счет уплаты налогов и сборов. Указание некорректного кода ОКТМО приведет к отнесению платежа к категории «невыясненных» поступлений, потребует дополнительных действий по его уточнению, а также может повлечь за собой применение мер принудительного взыскания налоговых платежей.

Таблица соответствия по измененным с 1 января 2020 года кодам ОКТМО и полный перечень кодов ОКТМО муниципальных образований Кемеровской области — во вложении к этому материалу.

Напомним, с 1 января 2020 также поменялись ОКТМО в Московской области.