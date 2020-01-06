ФНС сделала поблажку фирмам с обособками: сдать уведомление можно до конца января

С 2020 года меняется порядок уплаты НДФЛ, а также сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ налоговыми агентами — российскими организациями, имеющими несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования.

Платить налог и отчитываться можно по месту нахождения одной обособки. Но об этом нужно заранее уведомить налоговиков — с 1 по 9 января 2020 года.

Форма уведомления была утверждена в конце декабря 2019 года.

Получается, что у налоговых агентов имеется всего 1 рабочий день для сдачи такого уведомления. Чтобы не доводить ситуацию до абсурда, ФНС приняла решение продлить этот срок. Об этом сообщается в письме № БС-4-11/26740@ от 25.12.2019.

Учитывая сжатые сроки представления уведомления о выборе налогового органа, ФНС считает допустимым организациям — налоговым агентам, планирующим начиная с 2020 года применять данный порядок перечисления исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, а также представления 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, представить в налоговые органы уведомление о выборе налогового органа в период с 1 по 31 января 2020 года.

После ликвидации (закрытия) выбранного обособленного подразделения представление справок по форме 2-НДФЛ и расчетов по форме 6-НДФЛ осуществляется организацией в ранее действующем порядке, то есть как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.

При этом организация обязана представить в налоговый орган уведомление о выборе налогового органа, указав в поле «Причина представления уведомления (код)» значение «4».