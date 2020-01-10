За 2019 год 3-НДФЛ надо сдавать по новой форме

Внесены изменения в форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), которую физические лица представляют для декларирования полученных доходов и заявления налоговых вычетов.

Новая форма 3-НДФЛ должна применяться, начиная с представления отчетности за 2019 год.

Коррективы связаны с уточнениями, которые были внесены в НК в части налогообложения некоторых видов доходов физлиц.

Обновленная форма 3-НДФЛ состоит из титульного листа, двух разделов, восьми приложений и двух расчетов к приложениям № 1 и № 5. Изменения внесены в три приложения к декларации:

приложение № 2 «Доходы от источников за пределами РФ, облагаемые налогом по ставке»;

приложение № 5 «Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов, а также инвестиционных налоговых вычетов, установленных статьей 219.1 НК РФ»;

приложение № 7 «Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества».

В частности, в приложении № 5 учтено, что социальный вычет по НДФЛ можно получить на любые лекарственные препараты, приобретенные налогоплательщиком по назначению врача. В связи с этим в приложении появилась строка 3.2.1 «Сумма, уплаченная за лекарственные препараты медицинского применения».

В приложении № 7 добавили графу, в которой нужно указывать способ приобретения жилого дома: «1» — новое строительство или «2» — приобретение.