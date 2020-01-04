Скоро появится новое контролирующее ведомство

Госдума в весеннюю сессию может принять одобренные правительством РФ проекты законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Исходя из текста проектов, в стране будет создано новое суперведомство – Госконтроль.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий проектами предусмотрены выездные обследования, инспекционные визиты, рейды, выездные проверки, контрольные закупки, мониторинговые закупки, выборочный контроль, документарные проверки, сопровождаемые осмотрами, досмотрами, опросами, получением письменных объяснений, истребованием документов, отбором проб (образцов), инструментальными обследованиями, экспертизами, экспериментами и испытаниями.

В частности, досмотр будет происходить «со вскрытием упаковки продукции (товаров), помещений (отсеков), транспортных средств, в том числе с удалением примененных к ним пломб, печатей или иных средств идентификации, с разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными способами».