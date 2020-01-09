Стали известны даты обязательной маркировки духов, шин, фотокамер и одежды

Утверждены правила обязательной маркировки парфюмерии, легкой промышленности, шин и фотоаппаратов. Постановления правительства были опубликованы 8 января на сайте Кабмина.

Порядок маркировки духов и туалетной воды изложен в постановлении от 31 декабря 2019 года №1957. Согласно нему, участники оборота такой продукции должны будут зарегистрироваться в информационной системе мониторинга до 31 марта 2020 года (включительно) или с 1 апреля 2020 года в течение семи календарных дней со дня возникновения необходимости осуществления деятельности, связанной с вводом в оборот, оборотом или розничной продажей маркированной продукции. Наносить средства идентификации на потребительскую упаковку или этикетку парфюмерной продукции, ввозимую на территорию России или произведённую на её территории, в обязательном порядке необходимо будет с 1 октября 2020 года.

Порядок маркировки шин и покрышек прописан в постановлении от 31 декабря 2019 года №1958. Внесение сведений о маркировке этих товаров будет обязательно с 1 ноября 2020 года. Участники оборота шин, которые по состоянию на 15 декабря 2020 года будут иметь нереализованные шины, введённые в оборот до 1 ноября 2020 года, будут обязаны до 1 марта 2021 года промаркировать их средствами идентификации и предоставить эти сведения в информационную систему мониторинга.

В постановлении от 31 декабря 2019 года №1956 указан порядок маркировки товаров легкой промышленности. Внесение сведений о маркировке в обязательном порядке установлено с 1 января 2021 года. Нереализованные остатки необходимо промаркировать до февраля 2021 года.

Фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки надо будет маркировать в соответствии с постановлением от 31 декабря 2019 года №1953. Продавцам необходимо зарегистрироваться в системе маркировки до 29 февраля. С 1 октября оборот немаркированных фототоваров будет запрещен. Промаркировать нереализованные до этой даты остатки нужно до 1 декабря 2020 года.

В этот же день, 8 января, опубликовано постановление о порядке доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом подлежащих обязательной маркировке товаров (№ 1955). Этими правилами, в частности, разграничены права доступа к информации для каждой категории участников системы мониторинга – для производителей и других участников оборота товаров, для потребителей товаров и для федеральных органов исполнительной власти