Доходы, которые освобождены от налогов с 2020 года

Единовременные выплаты педагогам в размере до 1 млн рублей, а также любые доходы пострадавшим в чрезвычайных ситуациях теперь освобождены от НДФЛ. ФНС рассказала о расширении перечня доходов граждан, освобождаемых от уплаты этого налога с 2020 года.

Вот список:

единовременные выплаты педагогическим работникам до 1 млн рублей, финансовое обеспечение которых осуществляется в соответствии с госпрограммой на 2020-2022 гг.;

все виды доходов граждан, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, полученные ими в денежной или натуральной форме с 2019 года;

материальная помощь студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам до 4 тыс. рублей за календарный год;

доход в виде задолженности перед кредитором, признанной безнадежной к взысканию. Условие - заемщик не должен являться взаимозависимым лицом с кредитором, не состоять с ним в трудовых отношениях и др.;

господдержка многодетных семей на погашение ипотеки в размере задолженности, не превышающая 450 тыс. рублей;

доход от экономии на процентах во время льготного периода (ипотечных каникул), полученный с 1 августа 2019 года.

С 1 января 2020 года больше не нужно представлять налоговые декларации о предполагаемом доходе физлиц по форме 4-НДФЛ. Также меняется порядок расчета авансовых платежей по НДФЛ у индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. Теперь по итогам отчетных периодов они будут исчислять сумму авансовых платежей самостоятельно, исходя из фактически полученных доходов и налоговых вычетов, а не на основании налоговых уведомлений об уплате НДФЛ, рассчитанного налоговым органом с предполагаемого дохода.

Также с 2020 года вычет на погашение процентов по кредитам (займам), полученным по программам помощи отдельным категориям заемщиков, смогут предоставлять не только банки, но и некоторые организации. Главное условие – льгота предоставляется заемщикам, которые оказались в сложной финансовой ситуации, в соответствии с указанными программами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Есть уточнение по НДФЛ с полученного в дар имущества.