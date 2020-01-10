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Какие доходы самозанятых не подпадают под НПД

Объектом налогообложения по НПД признается доход от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.

Полный перечень доходов, не признаваемых объектом налогообложения для целей применения НПД, указан в ч. 2 ст.6 Закона № 422-ФЗ. В частности это доходы:

  • получаемые в рамках трудовых отношений;
  • от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;
  • государственных и муниципальных служащих, за исключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых помещений;
  • от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
  • от оказания физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам;
  • от арбитражного управления, от деятельности медиатора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности.
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