Предпринимателям запрещено парковать свои авто возле своего дома

С 1 января 2020 запрещено парковать во дворах многоквартирных домов автомобили, принадлежащие юрлицам и ИП.

Это правило введено Приказом Минтранса № 199 от 17.05.2018 и распространяется на города федерального значения — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

Новые правила касаются всех транспортных средств, находящихся в собственности юрлиц и ИП, независимо от того, используются они для коммерческих перевозок или для перевозок для собственных нужд.

При этом никаких исключений по тоннажу не предусмотрено. То есть под приказ подпадают и легковые автомобили и легкие коммерческие грузовики массой до 3,5 тонн.

Между тем административная ответственность за нарушение указанных требований в настоящее время не предусмотрена, пояснили в Минтрансе.

Штрафы, скорее всего, будут введены только с 2021-го года — одновременно со вступлением в силу КоАП.

Добавим, что граждане обеспокоены тем, что правила касаются не только юрлиц, но и ИП.

На сайте Chang.org создана петиция, автор которой требует сделать поправку к закону, так как считает, что часть закона, под который попадают индивидуальные предприниматели, работающие на единственной в семье машине, в корне не верна.