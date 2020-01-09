12 (и еще 5) бизнес-книг для предпринимателей

Любите читать бизнес-литературу? Inc. выбрал самые интересные книги про бизнес 2019 года и самые ожидаемые новинки 2020. В списке — истории российских стартапов, мировых гигантов, а также руководства по борьбе с выгоранием и информационным шумом.

1. Джейсон Фрайд, Дэвид Хайнемайер Хенссон «Не сходите с ума на работе». Авторы книги разработали революционный подход к борьбе с переработками, который поможет руководителям создать эффективную, но спокойную обстановку в коллективе. Благодаря их практическим методикам у сотрудников вновь появится энтузиазм в работе и личное время на семью и друзей.

2. Евгений Щепин «ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая всё не так». Вдохновляющая история о том, как построить бизнес по своим правилам, с нуля подобрать команду и заботиться об удовольствии потребителей, а не годовых оборотах бюджета. Автор книги 8 лет работает в компании «ВкусВилл» и с невероятным воодушевлением рассказывает об успехах и неудачах. В книге много работающих кейсов, актуальных не только для рынка здорового питания, но и для российского ретейла в целом.

3. Цзен Мин «Alibaba и умный бизнес будущего». Цзен Мин с особой щепетильностью проанализировал стратегию Alibaba, а также внутреннюю кухню, чтобы с уверенностью продемонстрировать успешный опыт внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы, преимущества над конкурентами и настоящего прорыва в области цифрового бизнеса.

4. Андрей Мовчан «Россия в эпоху постправды: Здравый смысл против информационного шума». Как не потерять себя и быть в курсе экономических и политических событий, рассказывает один из самых известных топ-менеджеров российского финансового рынка. Его книга похожа на контрастный душ и помогает вырваться из мира навязанных данных и мыслить критически.

5. Арсен Томский «inDriver: От Якутска до Кремниевой долины. История создания глобальной технологической компании». Удивительная история развития глобального конкурента Uber и «Яндекс.Такси» пронизана невероятной страстью и любовью к своему делу. Современная сказка, которая началась с группы в социальной сети, вывела на лидирующие позиции амбициозного предпринимателя из Сибири. Развиваясь вместе со своей компанией, вдохновляя и поддерживая атмосферу открытости, Томскому удалось построить международную компанию.

6. Джон Чембер «Соединяя точки. Уроки лидерства». Автор написал настоящее руководство для эффективных и проницательных лидеров, готовых основать компанию с самобытными принципами управления.

7. Дон Бек «Спиральная динамика на практике. Модель развития личности, организации и человечества». Спиральная динамика позволяет руководителям и менеджерам по персоналу разбираться в конфликтных ситуациях, оценивать потребности сотрудников и выстраивать эффективную стратегию бизнеса. Эта модель — революционный инструмент, который учитывает изменения и новейшие тенденции во всех сферах жизни: от социальной до геополитической. Именно ее применению в индивидуальных условиях бизнеса и среды учат авторы книги, используя практические кейсы.

8. Дарья Манелова «Как зарабатывать в Instagram». Настольное руководство для всех, кто давно мечтал сделать хобби полноценной работой, попробовать что-то новое или развивать аккаунт компании в Instagram. Как избежать самых распространенных ошибок, искать клиентов, начать зарабатывать и разработать свой собственный стиль? На конкретных примерах Дарья Манелова делится актуальной информацией и лайфхаками, которые легко адаптировать под любую направленность бизнеса.

9. Ильдар Хусаинов «Этажи. Сила управления». Еще одна история успеха от российского предпринимателя, которая буквально расширяет границы возможностей. Риелторская компания «Этажи» не только стала лидером рынка России, но и вышла на международной уровень. Личные качества руководителя, команда мечты, аналитика и стратегия — это только малая часть на пути к построению бизнес-системы, позволяющей освоить новые направления и держать конкурентов в тонусе.

10. Фонс Тромпенаарс, Пит Хэйн Кеберг «100 ключевых моделей и концепций управления». Сборник самых значимых и полезных бизнес-моделей от стратегии голубого океана до пирамиды SMR. Авторы подробно рассматривают каждую концепцию и для удобства разделяют их на категории. Делаете ли вы упор на стратегию или инновации, а может, у вас сильный отдел подбора персонала? Все нюансы и детали дополнены наглядными схемами, что позволяет применять практики уже сейчас.

11. Владислав Моисеев «Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума». Если вы планируете развивать компанию в направлении IT или интересуетесь технологиями будущего, чтобы быть на волне уже сейчас, то специально для вас своим предпринимательским опытом поделятся представители IT-бизнеса в России.

12. Роджер Стоун «Правила Стоуна: Как преуспеть в бизнесе, политике и жизни». Бизнес не терпит компромиссов, а инвесторы ждут успеха и увеличения прибыли. Как выстоять перед конкурентами, адаптироваться к новым технологиям и социальным переменам? Роджер Стоун, американский политический консультант, сформулировал 140 правил успеха. Откровенно и с юмором. Он готовит лидеров: креативных и амбициозных, готовых идти к цели, нападать и защищаться.

Каких книг ждать в 2020 году:

Стив Андерсон «Письма Безоса. 14 принципов роста бизнеса от Amazon».

Гэри Пизано «Креативное созидание».

Валера Разгуляев «Бирюзовое управление на практике».

Дэниел Гоулман «Эмоциональный интеллект в работе».

Памела Мейер «Путь к Agile».