Бухгалтеры потеряли в 1С кнопку «Сохранить как». Куда и зачем надо щелкать 2 раза

После обновления 1С некоторые бухгалтеры не обнаружили на привычном месте кнопки с привычными функциями.
Речь идет о меню, которое некогда находилось в левом верхнем углу, а теперь переместилось в правый верхний угол.
Участница нашего форума обновила бухгалтерскую программу до релиза 75.37, нажала на ссылку «Файл» и с удивлением обнаружила там лишь скудный набор функций.
А где кнопки «Печать», «Сохранить как», «Параметры страницы»?
В процессе обсуждения коллеги выяснили, что нужные функции находятся в другом месте и вызвать их можно, проявив некоторую смекалку.
Бухгалтеры делятся лайфхаком:
Один щелчок по кнопке с тремя точками – и выдается скудный функционал. Не отчаиваемся, жмем еще раз. Со второго щелчка появятся заветные кнопки.
1-ый щелчок:
2-ой щелчок:
Обсуждение происходит в теме форума «1С Файл - Сохранить как. Где это теперь».