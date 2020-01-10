Бухгалтеры потеряли в 1С кнопку «Сохранить как». Куда и зачем надо щелкать 2 раза

После обновления 1С некоторые бухгалтеры не обнаружили на привычном месте кнопки с привычными функциями.

Речь идет о меню, которое некогда находилось в левом верхнем углу, а теперь переместилось в правый верхний угол.

Участница нашего форума обновила бухгалтерскую программу до релиза 75.37, нажала на ссылку «Файл» и с удивлением обнаружила там лишь скудный набор функций.

А где кнопки «Печать», «Сохранить как», «Параметры страницы»?

В процессе обсуждения коллеги выяснили, что нужные функции находятся в другом месте и вызвать их можно, проявив некоторую смекалку.

Бухгалтеры делятся лайфхаком:

Один щелчок по кнопке с тремя точками – и выдается скудный функционал. Не отчаиваемся, жмем еще раз. Со второго щелчка появятся заветные кнопки.

1-ый щелчок:

2-ой щелчок:

Обсуждение происходит в теме форума «1С Файл - Сохранить как. Где это теперь».