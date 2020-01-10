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Какие автомобили освободят от транспортного налога

В Правительстве обсуждается ряд льгот для владельцев электромобилей.

В частности, собственникам электромобилей в России предлагается:

  • разрешить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта;
  • бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами, и ездить по платным трассам;
  • освободить владельцев машин с электродвигателями от транспортного налога.

Кроме того, планируется стимулирование производства электрокаров в стране — субсидирование изготовителей и налоговые льготы, пишут «Известия».

Как отметили в Минтрансе, местные власти уже могут по своему усмотрению разрешить движение таких машин по выделенкам, установив соответствующие дорожные знаки. В Москве, например, уже несколько лет действует бесплатная парковка для электромобилей.

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