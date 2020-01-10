Какие автомобили освободят от транспортного налога

В Правительстве обсуждается ряд льгот для владельцев электромобилей.
В частности, собственникам электромобилей в России предлагается:
- разрешить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта;
- бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами, и ездить по платным трассам;
- освободить владельцев машин с электродвигателями от транспортного налога.
Кроме того, планируется стимулирование производства электрокаров в стране — субсидирование изготовителей и налоговые льготы, пишут «Известия».
Как отметили в Минтрансе, местные власти уже могут по своему усмотрению разрешить движение таких машин по выделенкам, установив соответствующие дорожные знаки. В Москве, например, уже несколько лет действует бесплатная парковка для электромобилей.