Когда выходить на работу, если последний день отпуска приходится на ночную смену

Сотрудник работает по сменам. Ему предоставлен отпуск, и крайний день отпуска приходится на ночную смену. То есть в 00 часов 00 минут конкретного дня отпуск заканчивается. В следующее мгновение наступает новый день и это мгновение приходится на рабочую смену. Нужно ли отпускнику идти на работу в ночь?

Эту ситуацию разбирал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Трудинспекторы пояснили, что в данной ситуации выходить на работу следует в ближайший после окончания ежегодного оплачиваемого отпуска день, в течение которого будет начинаться рабочая смена.