Хотя бы МРОТ надо освободить от НДФЛ

Низкие зарплаты следует освободить от НДФЛ, считают частники опроса на нашем сайте.
Разногласие вызывает лишь размер необлагаемого минимума.
Большинство (21 %) считают, что от налога должны освобождаться доходы в размере МРОТ.
37 % полагают, что освободить от НДФЛ следует прожиточный минимум.
14 % клерков проголосовали за то, чтобы налогом не облагалась сумма в 15 тыс. рублей.
Между тем есть и такие, кто выбирает стабильность. 8 % респондентов уверены, что лучшее — враг хорошего. По их мнению, надо оставить все как есть.