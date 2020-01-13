Клерк.Ру

Хотя бы МРОТ надо освободить от НДФЛ

Низкие зарплаты следует освободить от НДФЛ, считают частники опроса на нашем сайте.

Разногласие вызывает лишь размер необлагаемого минимума.

Большинство (21 %) считают, что от налога должны освобождаться доходы в размере МРОТ.

37 % полагают, что освободить от НДФЛ следует прожиточный минимум.

14 % клерков проголосовали за то, чтобы налогом не облагалась сумма в 15 тыс. рублей.

Между тем есть и такие, кто выбирает стабильность. 8 % респондентов уверены, что лучшее — враг хорошего. По их мнению, надо оставить все как есть.

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