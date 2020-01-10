Почему весь Рунет обсуждает казахстанские декларации

Рунет опять гудит и полнится слухами — пенсионеров с 2020 года заставляют сдавать некие декларации. И, якобы, налоговые инспекции уже рассылают повестки гражданам.

Ссылок давать не будем, чтобы не рекламировать страницы недобросовестных «юристов». Приведем цитату:

С начала этого года в силу вступили налоговые изменения, которые касаются льготных категорий граждан. Именно для них введены «краткая» и «входная» декларации. Данные виды декларации, исходя из заявления ФНС, приходят на смену формы 3-НДФЛ, которая ранее подавалась до конца апреля. «Входную» и «краткую» декларации теперь необходимо заполнять в начале года. Получается, что налоговые инспекторы провели анализ поступлений на банковский счет пенсионеров и хотят знать о природе их происхождения.

Далее пенсионеров пугают допросами в налоговой и ответственностью по КоАП РФ.

Спешим успокоить всех пенсионеров и не только их — никаких изменений в российском законодательстве нет. Люди, называющие себя юристами, просто взяли информацию из СМИ Казахстана и выдали её за российскую.

С 2020 года в Казахстане планировалось ввести для граждан всеобщее декларирование. В рамках этого мероприятия и должна была подаваться «входная» декларация. Далее ежегодно сдавалась бы Декларация о доходах и имуществе, то есть о полученных доходах, приобретенном имуществе. При этом, лица, которые получили в течение года только заработную плату, пенсию, стипендию, и не получали других доходов или не продавали имущество, представляли бы «краткую» декларацию.

Но это были планы. В результате сроки всеобщего декларирования в Казахстане перенесены и поэтапный переход начнется с 2021 года. Так что даже для Казахстана распространяемая в Рунете информация является неправдой.

Доверчивых граждан хотим предупредить, что никаких тайных законов в России не принимается. Все изменения в части налогов физлиц и декларирования всегда можно найти на «Клерке».

Юрист советовал, как освободиться от личных налогов.