Титов пояснил, почему нужна регуляторная гильотина и какой сфере грозит коллапс

Лишний повод подумать о том, насколько все-таки назрела регуляторная гильотина, пишет Борис Титов, бизнес-омбудсмен на своей странице в Facebook.

Из-за противоречий в нормативных документах целая отрасль оказалась под ударом, а ее участники – под угрозой уголовного преследования. Речь идет о золотодобытчиках.

Мне жалуются из Забайкалья, Бурятии, Ханты-Мансийского округа, Пермского края, Московской, Свердловской, Челябинской областях. Проблема везде одна. Сегодня золотодобывающие предприятия покупают на аукционах лицензию на добычу полезных ископаемых – ценой в несколько десятков, а то сотен миллионов рублей. А уже потом, при заключении договора аренды, они могут узнать, что участок относится к категории «особо защитных участков леса». И тут наступает очередной административный коллапс. По Лесному кодексу такие участки можно осваивать для золотодобычи, а по распоряжению Правительства № 849-р – нет.

Те предприниматели, которые все же решили следовать Лесному кодексу, и начали золотодобычу, попадают под угрозу уголовного преследования. А те, кто не начинает – получают штраф за невыполнение лицензионных условий. Выбирайте, бизнесмены, что милее – тюрьма или штраф.

Я предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину в обязательном порядке информировать участников аукционов о наличии особых участков на территориях, предлагаемых для лицензии. А главное – убрать противоречие между Лесным кодексом, который разрешает золотодобычу, и распоряжением Правительства, которое запрещает.

Если этого не сделать, несколько десятков градообразующих предприятий на востоке страны остановятся, а это уже социальная катастрофа, пусть и локального масштаба.