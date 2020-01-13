Снижен лимит выручки по ЕСХН для освобождения от уплаты НДС

В 2020 году плательщики ЕСХН могут применить освобождение от НДС, если размер их дохода не превышает 90 млн рублей за год. В 2019 году эта сумма составляла 100 млн рублей.

Организации и ИП, которые планируют использовать освобождение впервые, должны представить в налоговый орган по месту своего учета уведомление по утвержденной форме.

Его необходимо подать не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого они будут использовать указанное право. Тем налогоплательщикам, которые представили уведомление в 2019 году и планируют продолжать использование права на освобождение в 2020 году, направлять документы в налоговый орган не нужно.

Напомним, что плательщики ЕСХН с 1 января 2019 года уплачивают НДС. Наряду с новой обязанностью они также имеют право на освобождение от уплаты НДС. Порядок определения дохода для этих целей разъяснен в письме Минфина от 06.05.2019 № 03-07-14/32716.