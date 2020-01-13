Когда при реализации товаров в Казахстан нельзя применять НДС 0 %

Российская организация реализует казахстанскому хозяйствующему субъекту товары без их вывоза с территории РФ.

Об НДС и акцизах в этой ситуации рассказал Минфин в письме № 03-07-14/99906 от 20.12.2019.

Под экспортом товаров следует понимать вывоз товаров, реализуемых налогоплательщиком, с территории одного государства — члена ЕАЭС на территорию другого государства — члена ЕАЭС.

Таким образом, при реализации российской организацией казахстанскому хозяйствующему субъекту товаров, которые не вывозятся с территории РФ, нулевая ставка НДС и освобождение от акцизов не применяются.