НДФЛ по сотрудникам из стран ЕАЭС надо сначала считать, а потом еще раз пересчитывать

Для доходов за выполнение трудовых обязанностей, получаемых физлицами, не признаваемыми налоговыми резидентами РФ установлена ставка НДФЛ 30 %.

Между тем с учетом положений статьи 73 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 и пункта 1 статьи 224 НК доходы в связи с работой по найму, осуществляемой в РФ гражданами государств — членов ЕАЭС, подлежат обложению НДФЛ по ставке 13 % начиная с первого дня их работы на территории РФ.

При этом по итогам налогового периода определяется окончательный налоговый статус физлица в зависимости от времени его нахождения в РФ в данном налоговом периоде.

Изложенный порядок определения налогового статуса применяется в отношении физлиц независимо от гражданства.

Учитывая изложенное, если по итогам налогового периода сотрудники организации — граждане государств — членов ЕАЭС не приобрели статус налоговых резидентов (находились в РФ менее 183 дней), суммы НДФЛ, удержанного с их доходов, полученных в данном налоговом периоде, подлежат перерасчету налоговым агентом по ставке в размере 30 %.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/98059 от 16.12.2019.