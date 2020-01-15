Не всегда оплата медосмотра сотрудников освобождается от взносов

Прохождение обязательного предварительного (при устройстве на работу) и периодического (в течение трудовой деятельности) медосмотра работника должно осуществляться по направлению работодателя в медицинскую организацию и за счет средств работодателя.

В случае если работодатель организует проведение обязательных медосмотров своих работников, что является обязанностью организации и не связано с выплатами работникам, то такие расходы организации не признаются объектом обложения страховыми взносами.

В противном случае, если организацией компенсируются работникам суммы их расходов по прохождению ими самостоятельно обязательных медицинских осмотров, такие суммы компенсации облагаются страховыми взносами.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-3-11/10931@ от 24.12.2019.

Напомним, аналогичные разъяснения и раньше давал Минфин. В частности, в письме № 03-15-06/49359 от 04.07.2019 сообщается, что если вы возместили новому сотруднику стоимость медосмотра, надо начислить взносы.