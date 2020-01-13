Изменится система оплаты труда

В Трудовой кодекс внесут поправки в раздел о системе оплаты труда. Речь идет о зарплате учителей. Министерство просвещения России готовит проект, который изменит структуру оплаты труда работников школ, пишет «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Ольгу Васильеву.

По ее словам, идет работа над тем, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда гарантированно уходило на оклады, а остальные 30 процентов выделялись на различные надбавки. Сейчас эту пропорцию соблюдают не всегда. Субъекты сами решают, как начислять оклады и премии. Очень часто реальные цифры далеки от приоритетного значения 70 на 30.

Согласно недавнему мониторингу, оклады педагогов в разных регионах сильно разнятся – от 3,6 тыс. рублей в Мордовии до 22,3 тыс. рублей в Приморье.

Кроме того в Трудовой кодекс будут внесены поправки, которые позволят использовать единую модель формирования структуры оплаты труда. Уточняется, что базовые гарантии будут действовать на федеральном уровне.

Васильева указала, что новые школьные стандарты должны снизить нагрузку на учителей более чем на треть. По ее словам, педагоги должны вести только четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.