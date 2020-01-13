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Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» не будет рассматриваться в особом порядке

Мещанский суд повторно рассмотрит дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.

Прошлой весной дело Нины Масляевой вернули в СК на доследование. В ноябре — снова направили в райсуд для слушания иным составом. Под Новый год почти незамеченным прошло заседание, где особый порядок рассмотрения дела Масляевой отменили, пишет BFM.

Вопрос поставила судья из-за расхождения в показаниях Масляевой: на слушаниях в апреле 2019 года экс-главбух говорила, что не знает, кто и в каком объеме похитил свыше 133 млн рублей при реализации проекта «Платформа». При этом Масляева согласилась, что участвовала в «обналичке». Сама Нина Масляева на предновогоднем заседании признала вину, но отметила, что все делала по указанию Кирилла Серебренникова.

Судья предложила аннулировать сделку Масляевой со следствием. Но против выступили все участники процесса: прокурор, сама фигурантка, ее адвокат и даже представитель Минкульта, то есть потерпевшей стороны. Прокурор уверяла: экс-главбух выполнила все условия досудебного соглашения. В частности, дала в ноябре показания по основному делу «Седьмой студии» в отношении Серебренникова и других фигурантов.

Основное дело «Седьмой студии» сейчас тоже слушают по второму кругу. Сам факт, что по основному делу назначена очередная экспертиза, означает, что следствию не хватает доказательств, говорят юристы.

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