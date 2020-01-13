ИФНС додумала реальность, переврала ответы директора и доначислила миллионы

Инспекция пришла с выездной в компанию «Хайер рус», которая продаёт, в том числе, телевизоры. Они-то и стали предметом спора.

Инспекция решила, что компания покупает телевизоры у завода в Калининградской области, в особой экономической зоне. Этот завод продает свою продукцию без НДС. Следовательно, по мнению инспекции, входящего НДС у компании «Хайер рус» не возникло, однако компания его вычитала. Инспекция доначислила НДС, налог на прибыль, пени, штрафы. Всего получилось под 200 млн руб. Компания всё отрицала.

Она заявила, что покупала телевизоры у компании «Трейд Альянс» и никаких нарушений налогового законодательства не допустила. Решение суда первой инстанции по этому делу заняло 46 страниц. Компания победила. Не будем утомлять вас подробностями, расскажем лишь о самом вопиющим случае в этом деле.

Инспекция допрашивала директора компании — китайца по имени Сун Чженьхуа. Русский язык для него неродной. Инспекция воспользовалась этим и интерпретировала ответы директора по-своему, чтобы доказать существование схемы. Например, инспекция задала директору вопрос:

– С какого времени Ваша организация начала закупать телевизоры через фирму ООО ПКХ «Трейд Альянс»? Как этот товар закупался ранее, до заключения договора с ООО ПКФ «Трейд Альянс»? Директор ответил: «С осени 2013 года. Ранее телевизоры мы закупали в Польше, потом из Китая, потом у нас возникли проблемы с нашим китайским производителем телевизоров и мы сделали паузу на год. В Китае закрылись наши собственные заводы. А другие китайские заводы нам не давали отсрочки платежа. А ООО ПКФ «Трейд Альянс» согласилось на отсрочку платежа на 60 дней».

Из этого инспекция сделала вывод: До осени 2013 года сборка телевизоров осуществлялась на собственных заводах в Китае.

Как можно было сделать такой вывод, непонятно. Этот пример в деле не единственный.

Первую инстанцию компания выиграла, но инспекция от 200 млн руб просто так не откажется. Она уже пошла в апелляцию. Посмотрим, что будет там. А мы пока напоминаем вам, уважаемые бизнесмены, что за инспекцией нужен глаз да глаз. Критически анализируйте все действия и выводы инспекции. Часто бывает, что инспекция собирает какую-либо информацию, но при этом делает выводы, которые этой информации прямо противоречат. А в этом случае инспекция вообще допустила подлость — воспользовалась тем, что русский язык для директора не родной и переврала его ответы.