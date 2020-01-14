5-летнюю декларацию по СОУТ сделают бессрочной

На федеральном портале опубликован проект нормативно акта, систематизирующего обязательные требования в сфере специальной оценки условий труда.

По итогам проведения СОУТ работодатель должен сдать в Роструд декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Такая декларация действительна в течение 5 лет.

По истечении срока действия этой декларации, срок ее действия считается продленным на следующие 5 лет, если не произошло никакого негатива (несчастного случая и т.д.).

Законопроектом предлагается установить бессрочное действие декларации, что позволит избежать необходимости для работодателя по истечении срока действия декларации в случаях, когда условия труда на декларируемых рабочих местах не изменились, проводить специальную оценку условий труда.

Это приведет к снижению финансовой нагрузки, в том числе на предприятия, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, отмечаеися в пояснительной записке к проекту.