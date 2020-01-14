«Единая Россия» сказала, что будет с налогом на самозанятых для домохозяек

Домохозяйки могут быть спокойны, для них не введут налог на профдоход.

Предложение депутата от «Единой России» Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги – его личная позиция, подобные инициативы фракция не поддерживает, сообщил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев. Ранее Вострецов заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.