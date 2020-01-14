Сколько украли из бюджета в прошлом году

Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2–3 млрд рублей в год. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава ведомства Алексей Кудрин.

По его словам, в 2–3 млрд оцениваются объемы краж из бюджета по уголовным делам. При этом общий объем нарушений в данной сфере составил 804 млрд рублей за 2019 год.

Отмечается, что треть из этой суммы – нарушения бухгалтерского учета, которые исправляются по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовным преступлением. Кудрин отметил, что сейчас Счетная палата планирует постепенный переход от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере. Глава ведомства считает, что таким образом удастся построить новую модель Счетной палаты уже к середине 2020 года. Это позволит больше влиять на ситуацию в стране.