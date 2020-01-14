Минтруд приказал заботиться о женщинах

Минтруд отправил регионам приказ с рекомендацией улучшать здоровье женщин, их трудоспособность, безопасность и доступ к общественно-политической сфере. Документ является частью Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2019–2022 годы, пишет «Коммерсант».

Ведомство предлагает регионам улучшать положение женщин в сфере здравоохранения, трудовых отношений и социальной поддержки, политических прав и физической неприкосновенности. Минтруд издал приказ с соответствующими рекомендациями для субъектов РФ в конце 2019 года.

Что предлагают регионам:

– обеспечить диспансеризацию и профилактику заболеваний, в том числе путем генетического тестирования;

– внедрять спорт и отказ от алкоголя и табака;

– вводить меры для повышения доступности профессионального образования, цифровых навыков, финансовой грамотности и предпринимательских компетенций;

– расширять гибкие формы занятости, рынок услуг по присмотру за детьми и систему социальной поддержки;

При этом для последнего направления – расширения участия женщин в общественно-политической жизни страны – основным предлагаемым методом является просвещение – общеправовое и непосредственно о мероприятиях самой стратегии.

Предсказать, насколько регионы готовы следовать рекомендациям Минтруда, сейчас невозможно, но можно предположить, что новые меры заинтересуют те из них, где уже развиваются проекты в аналогичных областях, остальным потребуется долгая раскачка.

По оценкам экспертов Всемирного экономического форума, индекс гендерного равенства (измеряющий равенство мужчин и женщин по степени их участия в экономике, в политике, доступ к образованию, продолжительность здоровой жизни) в РФ составляет 70%. За последние десять лет он не изменился – хотя в рейтинге стран Россия за это время опустилась с 45-го места (из 134) до 81-го (из 153) – что говорит об относительном отставании от темпов изменений за рубежом.