Электронные трудовые книжки: что и как. Презентация от ПФР

Презентацию на тему «Актуальные изменения в законодательстве л персонифицированном учете» выпустило отделение ПФР по Омской области.
Среди прочего речь идет о введении электронной трудовой книжки и связанной с этим отчетности.
Отмечается, что на согласовании с Минтрудом находятся следующие нормативные документы:
- Проект формы СЗИ-ТД для предоставления сведении о трудовой деятельности работнику
- Проект формы СЗВ-ТД для предоставления сведений о трудовой деятельности работников в ПФР
- Порядок заполнения формы СЗИ-ТД
- Порядок заполнения формы СЗВ-ТД
- Формат сведений для формы «Сведения о трудовой деятельности работников».
Первая отчетная компания начинается с 01.02.2020 по 15.02.2020.
Файл с презентацией можно скачать ЗДЕСЬ.
Напомним, недавно Роструд разместил образец бланка уведомления, которое работодатели должны направить сотрудникам до 30 июня 2020 года.