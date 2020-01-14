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Электронные трудовые книжки: что и как. Презентация от ПФР

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Презентацию на тему «Актуальные изменения в законодательстве л персонифицированном учете» выпустило отделение ПФР по Омской области.

Среди прочего речь идет о введении электронной трудовой книжки и связанной с этим отчетности.

Отмечается, что на согласовании с Минтрудом находятся следующие нормативные документы:

  • Проект формы СЗИ-ТД для предоставления сведении о трудовой деятельности работнику
  • Проект формы СЗВ-ТД для предоставления сведений о трудовой деятельности работников в ПФР
  • Порядок заполнения формы СЗИ-ТД
  • Порядок заполнения формы СЗВ-ТД
  • Формат сведений для формы «Сведения о трудовой деятельности работников».

Первая отчетная компания начинается с 01.02.2020 по 15.02.2020.

Открыть оригинал изображения (1291x742, 1.01 Мб)

Файл с презентацией можно скачать ЗДЕСЬ.

Напомним, недавно Роструд разместил образец бланка уведомления, которое работодатели должны направить сотрудникам до 30 июня 2020 года.

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