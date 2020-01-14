МРОТ в разных странах мира: сумма, сколько уходит на еду. На каком месте мы

В зависимости от страны минимальную заработную плату получают от нескольких процентов (в Европе) до половины (в Африке) занятого населения.

Команда Picodi.com проверила, как изменился МРОТ по всему миру в 2020 году и могут ли такие деньги удовлетворить минимальные потребности.

Исследовали 54 страны, в которых существует установленная минимальная зарплата.

В результате анализа выяснилось, что налоговая нагрузка в разных странах заметно отличается. Например, на Филиппинах и в Гонконге минимальная заработная плата не облагается налогом вообще, в других же странах разница в зарплате до уплаты налогов и после достигает 40% (Румыния). Поэтому, чтобы сравнение зарплат было обоснованным, рассматривали деньги, которые человек, работающий за минимальную зарплату, реально получает. Размер выплаты, а также процент роста смотрите в таблице:

.

В 2020 году самый большой рост МРОТ зафиксирован в Нигерии (64,8%). Однако в пересчёте на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты остаётся одним из самых низких в мире (74 $).

В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года. В Казахстане минимальная оплата труда также осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась из-за повышения страхового взноса с нового года.

Россия в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 29 месте из 54 стран. В 2020 году сумма на руки выросла на 7,5% по сравнению в прошлым годом (10553,1 руб. против 9813,6 руб.). В соседней Украине рост составил 13,2%, в Беларуси — 13,6%, в Польше — 14,9%, а в Германии — 1,9%.

Что касается покупки продуктов на МРОТ, то созданная для исследования продовольственная корзина состоит из 8 позиций: хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо, фрукты и овощи.

Несмотря на то, что список этот довольно скромный, продукты из него удовлетворяют минимальную потребность взрослого человека в питательных веществах. Цены на эти продукты отслеживаются миллионами интернет-пользователей по всему миру. В начале 2020 года стоимость продуктов из этого списка выглядит следующим образом:

• Молоко (10 литров) — 588 руб.

• Хлеб (10 буханок) — 334 руб.

• Рис (1,5 кг) — 92 руб.

• Яйца (20 шт.) — 120 руб.

• Сыр (1 кг) — 495 руб.

• Мясо (6 кг) — 2183 руб.

• Фрукты (6 кг) — 470 руб.

• Овощи (8 кг) — 443 руб.

Цена продовольственной корзины с такими продуктами — 4725 рублей. Это на 4,33% больше прошлогодней суммы.

Стоимость минимальной продовольственной корзины равна 44,8% от минимальной зарплаты. Такая же корзина в прошлом году составляла 46,2% тогдашней минимальной оплаты труда. Это означает, что рост зарплат в России опередил рост цен.

Также Picodi сравнили стоимость одних и тех же продуктов в разных странах и проверили, какой процент от дохода будет отдавать за базовую продуктовую корзину человек, получающий минималку.

В этом рейтинге Россия заняла 44 место. Самое выгодное соотношение цен на продукты к минимальной зарплате в Австралии, Великобритании и Ирландии. Там продуктовая корзина составляет от 7 до 7,3% от местной минимальной оплаты труда. Позади России в этом рейтинге расположились Молдова (45 место), Казахстан (48 место) и Индия (49 место).

В некоторых странах, таких как Нигерия и Узбекистан, минимальная зарплата не превышает стоимости самого скромного набора продуктов.