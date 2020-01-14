Законы, которые нам не нравятся, дадут отменить

Наталья Поклонская займется разработкой проекта закона, который позволит людям пересматривать и отменять законы. Речь о тех, которые нас не устраивают, пишут РИА Новости.

«Постараюсь со своей командой подготовить проект такого предложения, которое, конечно, должно получить соответствующую поддержку от экспертных советов и правительства», – написала Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в Facebook.

Депутат намерена создать механизм, который позволит недовольным тем или иным законом гражданам создавать обращения против закона, а затем петиция будет опубликована для сбора подписей.

«Когда петиция собирает 100 тысяч подписей – депутаты и сенаторы обязаны доработать или отменить закон, если он потерял актуальность. Либо же подготовить официальное объяснение, почему данный закон не нужно переделывать», – предложила она.

Идею разработать такой проект Поклонская объяснила большим количеством жалоб людей, поступающих в ее адрес. Чаще всего с трудностями сталкиваются бизнесмены и самозанятые.